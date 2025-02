🎥 Paret-Peintre verzilvert topvorm met zege in Oman én spreekt zich uit over Evenepoel en de Tour

Valentin Paret-Peintre doet het voorlopig uitstekend bij zijn debuut voor Soudal Quick-Step, met een ritzege in de Ronde van Oman. De Fransman spreekt zich onder meer ook uit over Remco Evenepoel.

In zijn eerste zes koersdagen voor Soudal Quick-Step eindigde Valentin Paret-Peintre vier keer in de top zes, in de laatste etappe van de Ronde van Oman mocht de Fransman voor de eerste keer vieren voor zijn nieuwe ploeg.

De eindwinst zat er niet meer in voor de Paret-Peintre, hij eindigde als tweede op zes seconden van Adam Yates. Meteen een uitstekende start voor de nieuwe klimmer van Soudal Quick-Step, die tot eind 2026 vastligt.

De Faun-Ardèche Classic (1 maart) en de Faun Drome Classic (2 maart) zijn de volgende koersen van Paret-Peintre, daarna rijdt hij Tirreno-Adriatico, de Ronde van Catalonië en de Giro. Allemaal samen met Mikel Landa.

Paret-Peintre over Evenepoel

"Voor mij is het een mooie opportuniteit om bij te leren van een leider in de ploeg, want dat wil ik in de toekomst ook worden", zegt Paret-Peintre bij Het Nieuwsblad. De Tour staat voorlopig niet op zijn planning, maar de Fransman sluit het niet uit.

"Als ik ga, dan is het uiteraard om Remco te helpen." Als Paret-Peintre zich nog goed voelt na de Giro, dan wil hij ook de Tour nog rijden. "Maar de ploeg zal dat beslissen, natuurlijk. We moeten gewoon met de best mogelijke ploeg rond Remco gaan."