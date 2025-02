"Daar ben ik niet mee bezig": Mathieu van der Poel zet puntjes op de i over 2025

Mathieu van der Poel heeft in Spanje zijn programma voorgesteld. De twee topdoelen zijn absoluut geen verrassing.

De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn de twee grote voorjaarsdoelen van Mathieu van der Poel. Een verrassing is dat zeker niet.

De Nederlander is heel erg duidelijk als het over het record van een vierde overwinning in Vlaanderens Mooiste gaat. “Daar ben ik niet mee bezig”, klinkt het bij Sporza.

“Ik ben bezig met de koers te winnen”, stelt hij heel erg duidelijk. “Het record is daar een gevolg van. Zoals het WK veldrijden is alles wat er nu bijkomt, een bonus. Daarom kan ik er ontspannen naartoe werken.”

Dat Tadej Pogacar de voorbije dagen flirtte met een deelname aan Parijs-Roubaix stoort Van der Poel niet. “Als hij er net als in de Ronde bijkomt, is het een stevige tegenstander erbij. Maar ik lig er niet wakker van.”

“In de Ronde is al gebleken dat je 110 procent moet zijn om hem te kloppen. Ik had goede benen, maar toch heeft hij me gelost op de Oude Kwaremont. Maar hoe meer goede renners aan de start, hoe beter, want dan valt de koers vanzelf in een plooi.”