Niet op het podium in Oman, maar Cian Uijtdebroeks onthult waarom hij toch heel tevreden is

Cian Uijtdebroeks is er niet in geslaagd om op het podium te eindigen van de Ronde van Oman. De Belg van Visma-Lease a Bike moest in de slotetappe de beteren laten rijden bergop.

Maandag was Cian Uijtdebroeks zesde geworden op Eastern Mountain (4,7 km aan 6,6% gemiddeld) en stond hij zevende in het klassement. De slotetappe van woensdag eindigde op Green Mountain (6 km aan 9,9% gemiddeld).

Adam Yates, Valentin Paret-Peintre en leider David Gaudu waren bergop de beteren, Uijtdebroeks kon hen niet volgen. Paret-Peintre won de etappe voor Yates en Gaudu, Uijtdebroeks kwam als vijfde over de streep op 51 seconden.

Uijtdebroeks blij met gevoel in Oman

In het eindklassement stijgt Uijtdebroeks wel nog van de zevende naar de vijfde plaats, in de buurt van het podium is hij nooit gekomen. Toch was hij tevreden. "Ik heb vooral geprobeerd om niet over mijn limiet te gaan en niet te ontploffen", zei Uijtdebroeks bij WielerFlits.

Uijtdebroeks wilde beter doen dan zijn negende plaats in het eindklassement in 2023 en dat is ook gelukt. Waar Uijtdebroeks vooral blij mee is, is dat hij weer vooraan kon meedoen na al zijn problemen van vorig jaar.

Er werd bij Uijtdebroeks na de Vuelta een beknelde zenuw in zijn rug ontdekt, waar hij nu geen last meer van heeft. "Lichamelijk gaat alles goed. Ik kan weer tot mijn limiet gaan. De stap naar de absolute top wordt zo steeds kleiner."