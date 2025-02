Volle focus op Milaan-Sanremo: "Maar dat is het grote verschil tussen Girmay en Van der Poel"

Vorig jaar brak Biniam Girmay helemaal door met drie ritzeges en de groene trui in de Tour. Bij Intermarché-Wanty hopen ze nu ook te scoren in de klassiekers met Girmay.

In 2022 won Biniam Girmay met Gent-Wevelgem al een eerste klassieker, vorig jaar werd hij zevende in die koers. In andere klassiekers kon Girmay echter nog niet uitblinken en daar wil Intermarché-Wanty iets aan doen.

"Het is nu heel hard werken aan de punten waar hij nog tekortkwam", zegt sportief manager Aike Visbeek bij In de Leiderstrui. "Voor ons zit de ontwikkeling hem vooral in die hardheid opdoen in de koersen", zegt Visbeek.

Girmay focust op Milaan-Sanremo

Een ander punt waar aan gewerkt wordt, is de souplesse en cadans van Girmay. Visbeek verwijst onder meer naar Milaan-Sanremo. In die koers wordt eerst 240 kilometer in de wielen gereden aan 50 km/u, daarna wordt er 60 kilometer gekoerst.

"Waar Mathieu (van der Poel, nvdr.) inmiddels ook die souplesse heeft om 250 kilometer te peddelen, had Bini dat nog niet. Dat zijn de details waar we mee bezig zijn", zegt Visbeek. Nu wil Girmay ook scoren in Milaan-Sanremo.

Vorig jaar werd Girmay 27ste in Milaan-Sanremo, in de groep van 25 renners die op 35 seconden binnenkwamen. Philipsen won daarvoor de sprint van Matthews en Pogacar in een groep van twaalf, zijn eerste zege in een monument.