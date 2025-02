Vollering deelt toch subtiel prikje uit aan Kopecky en co: "Het tegenovergestelde is waar"

Demi Vollering rijdt sinds dit seizoen bij het Franse FDJ-SUEZ na haar vertrek bij SD Worx-Protime. Dat ze in een slechtere ploeg zou zijn terechtgekomen, ontkent Vollering.

Na vier jaar trok Demi Vollering de deur achter zich dicht bij SD Worx-Protime, de ploeg van wereldkampioene Lotte Kopecky. Gevoelens van revanche lijkt Vollering alvast niet te koesteren tegenover haar ex-ploeg.

Vollering ziet dan ook geen strijd tussen FDJ-SUEZ en SD Worx-Protime, wat er zijn wel nog wat teams met sterke rensters. "Ik wil geen revanche nemen op SD Worx, want ik ben er op een goede manier vertrokken", zegt Vollering bij In de Leiderstrui.

"Dat gevoel speelt dus helemaal niet. Al wil ik natuurlijk graag van ze winnen!", zei Vollering nog. Bij haar nieuwe ploeg wil Vollering tonen dat ze wel degelijk de beste renster ter wereld is, wat vorig jaar niet altijd lukte.

Vollering over FDJ-SUEZ

In Nederland werd er vreemd opgekeken bij de transfer van Vollering van SD Worx-Protime naar FDJ-SUEZ. Franse ploegen hebben namelijk het vooroordeel dat ze minder professioneel zijn dan andere ploegen.

Vollering was het daar niet mee eens. "Veel mensen denken dat nog steeds. Dat het chaotisch en minder professioneel is, maar het tegenovergestelde is waar. Ze denken hier echt over elk klein detail na."