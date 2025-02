"Een heel mooi eerbetoon": Mama van renner bijzonder emotioneel

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lotto Cycling Team trekt naar de Ronde van Rwanda. Ook de 19-jarige Mauro Cuylits is van de partij in Afrika.

Ondanks het negatieve reisadvies in ons land en het afhaken van Soudal-QuickStep omwille van vraagtekens bij de veiligheid trekt Lotto Cycling Team toch naar de Ronde van Rwanda.

Het wordt een bijzondere trip voor Mauro Cuylits vertelt zijn mama. Haar man die profrenner was stierf 13 jaar geleden totaal onverwacht in Afrika.

Gunther Cuylits reed één keer de Ronde van Rwanda en andere koersen in Afrika. Na de Ronde van Burkina Faso stuikte hij ineen op de luchthaven van Ouagadougou ineenstuikte. Het bleek om een erfelijke hartaandoening te gaan.

“Hij reed zo graag in Afrika”, vertelt Tinne Govaerts, de mama van Mauro, aan Het Belang van Limburg. Haar zoon treedt in de voetsporen van zijn vader.

“Eigenlijk is Mauro eerder een renner voor het klassieke werk, het parcours in Rwanda wordt heel pittig voor hem. Maar hij wil er absoluut rijden en ik denk dat de ploeg hem dit ook wil gunnen. Het is een heel mooi eerbetoon”, besluit ze.