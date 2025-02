Jasper Philipsen gelooft UAE en Tadej Pogacar niet: "Zou er niet van verschieten"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Geen Ronde van Vlaanderen voor Jasper Philipsen dit jaar, wel opnieuw Parijs-Roubaix. En daar wordt Tadej Pogacar misschien wel een tegenstander.

Na twee tweede plaatsen op rij wordt Parijs-Roubaix opnieuw een van de hoofddoelen van Jasper Philipsen dit voorjaar. Samen met tweevoudig winnaar Mathieu van der Poel zal Philipsen opnieuw een koningskoppel vormen.

Dat zal nodig zijn, want de concurrentie zal wellicht groter zijn dan vorig jaar. Wout van Aert zal aan de start staan, hij stond al twee keer op het podium in Roubaix. Tadej Pogacar staat normaal niet aan de start, maar met de wereldkampioen weet je maar nooit.

Philipsen gelooft UAE en Pogacar niet

Pogacar verkende vorige zondag enkele stroken van Parijs-Roubaix, onder meer het Bos van Wallers. Zijn ploeg UAE Team Emirates-XRG ontkende wel dat de Sloveen op 13 april aan de start zou staan in de Hel van het Noorden.

Philipsen die uitspraken van zijn voormalige ploeg met een korreltje zout. "Dat geloof ik niet zomaar, neen", zegt Philipsen bij Het Nieuwsblad. "Ik zou er niet van verschieten mocht er straks een communiqué komen om aan te kondigen dat hij toch start."

Samen met Milaan-Sanremo is Parijs-Roubaix het tweede monument dat Pogacar nog niet kon winnen. En de Sloveen wil zo veel mogelijk verschillende koersen aan zijn palmares toevoegen. "Het is zijn volste recht om ook Roubaix te rijden. In zijn plaats zou ik het ook doen", zei Philipsen nog.