"Nog minstens zoveel jaar op de weg focussen": Van der Poel legt houdbaarheidsdatum vast

Mathieu van der Poel blikte woensdag vooruit op het nieuwe seizoen. Al durft hij ook wat verder vooruit kijken.

Mathieu van der Poel heeft voor zichzelf een lijstje met alle koersen gemaakt die hij in zijn carrière wil winnen. En het liefst van al vinkt hij die allemaal zo snel als mogelijk af.

Het is uitkijken of hij op de Olympische Winterspelen in 2030 nog voor goud zal strijden. “Ik zal dan 35-36 zijn…”, bedenkt Van der Poel bij Het Laatste Nieuws.

Al ziet hij vooral één groot obstakel in de Franse Alpen. “Een sneeuwparcours à la Val di Sole heeft niet echt veel met de discipline veldrijden te maken. Maar anders: als ik gezond en wel mag blijven en tegen dan nog 'fun' blijf vinden in het fietsen: waarom niet?”

Er staan nog enkele zaken op de bucketlist die niks met koersen op de weg te maken hebben, zoals bijvoorbeeld de Cape Epic. De focus verleggen doet de Nederlander echter niet.

“Voorlopig blijf ik wel nog minstens een jaar of twee, drie vol op de weg focussen. Waarbij alles wat er nu nog bijkomt, pure bonus is. Zal ik op het einde van de rit nog met 'gaten' zitten die ik graag had opgevuld? Tuurlijk. Het zou maar ál te makkelijk zijn mocht werkelijk alles lukken.”