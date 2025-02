📷 Remco Evenepoel kan pronken met zijn nieuwste aanwinst: "Dit is wat wij doen"

Remco Evenepoel pronkt er wellicht mee in interne kringen. Nog wat meer blingbling of goud, ter herinnering aan zijn gouden boerenjaar, mag niet ontbreken.

Sportmarketingbureau Sport Plus Media is daarom in zee gegaan met Tito Laroche Jewelry. Het resultaat is een gouden halsketting, met twee gouden hangertjes aan met de letter R in het midden. Dit is uiteraard een verwijzing naar de twee gouden medailles die Remco Evenepoel veroverde op de Olympische Spelen in Parijs vorig jaar.

Het oogt alleszins heel fraai en glamoureus, moeten we toegeven. Beide bedrijven hebben op Instagram afbeeldingen van hun eindresultaat vrijgegeven en kwamen ook met een veelzeggende boodschap. "We zijn op een dag wakker geworden om het gouden jaar van Remco Evenepoel te vieren met een aangepaste gouden halsketting."

Concept tot leven gebracht voor Remco Evenepoel

Kortom: de halsketting zal precies om de hals van Remco passen. "Tito Laroche heeft ons concept tot leven gebracht in deze echte gouden halsketting. Van het concept tot de uitvoering en de realisatie. Dit is wat wij doen", klopt Sport Plus Media zichzelf en zijn partner op de borst. "Meer dan enkel sport", wordt er ook nog aan toegevoegd.

Het is zeker en vast een samenwerking geworden die erg de moeite geloond heeft. Er komen dan ook niets dan laaiend enthousiaste reacties op de halsketting. We kijken nu ook al vol ongeduld uit naar het moment wanneer we Remco Evenepoel er een keer mee in het openbaar zien. Het is lang niet het eerste aandenken aan zijn olympische titels.

Gouden fiets Evenepoel al in stukken

Naast zijn t-shirt kreeg hij ook een echte gouden fiets, maar die brak hij in stukken door tegen de portier van een Bpost-busje aan te knallen op training.