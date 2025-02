Dan toch wat schrik? Bondscoach Pauwels neemt maatregelen voor afreis naar Rwanda

De Ronde van Rwanda gaat nog altijd door eind februari, ook al is er een conflict met buurland Congo in de grensstad Goma. Toch zakken Lotto Cycling Team en bondscoach Serge Pauwels af naar Afrika.

Soudal Quick-Step, dat al enkele jaren deelneemt aan de Ronde van Rwanda (23 februari-2 maart), zal er dit jaar niet aan de start staan. De Belgische ploeg vindt de situatie te gevaarlijk in en rond de stad Goma.

De finish van rit 3 en de start van rit 4 is namelijk in Rubavu, een stad op amper 15 km van Goma, het epicentrum van het conflict. Er geldt ook een negatief advies voor niet-essentiële reizen naar die regio, voor Rwanda in zijn geheel is er geen negatief advies.

Lotto en Pauwels trekken wel naar Rwanda

Lotto Cycling Team besliste dan ook om wel aan de start te komen, de ploeg wijst onder meer op het positieve advies van de UCI om de koers te laten doorgaan. Al weet de ploeg wel dat er risico's aan zijn verbonden.

Ook bondscoach Serge Pauwels zal van 28 februari tot 4 maart aanwezig zijn in Rwanda. Hij zal onder meer het parcours en de accommodaties van het WK wielrennen eind september onder de loep nemen.

"We reizen wel enkel bewust naar het slotweekend in de buurt van hoofdstad Kigali, en dus niet naar de ritten in de grensstreek", zegt Pauwels bij Het Laatste Nieuws. Om de risico's toch zo veel mogelijk te beperken.