Evenepoel slaat ploegmaat met verstomming, zeker met zijn omgang met de media: "Wat een leider, wat een kampioen"

Je zal maar Remco Evenepoel zijn. De belangstelling van de media voor hem is telkens enorm. De manier waarop hij daar mee omgaat, maakt veel indruk in zijn ploeg.

Remco Evenepoel heeft zich de voorbije jaren gemanifesteerd in het peloton als een mannetje met een bepaald karakter. Zijn ploegmaat James Knox kan het wel smaken. "Hij is optimistisch. Ik denk dat dat de juiste manier is om hem te omschrijven", aldus de Brit in een gesprek met Rouleur. "Hij is vol vertrouwen en hij is er elke dag weer klaar voor. Al is het een natte, koude woensdag in Stoke: hij zal er voor gaan."

Dat heet dan het goede voorbeeld geven. "Als ploegmaats inspireert dat ons. Het werk wordt niet altijd beloond, nietwaar? Maar dat is de manier waarop Soudal Quick-Step koerst: door altijd betrokken te zijn en de koe bij de horens te vatten. Remco haalt daar zijn energie uit. Zijn charisma motiveert ons. We weten dat hij alles zal geven om te proberen winnen als wij alles riskeren voor hem."

Evenepoel altijd in de schijnwerpers

Remco's prestaties liggen steeds onder een vergrootglas. Daar benijdt Knox hem niet voor. "Remco staat steeds in de schijnwerpers, zeker in België. Hij is één van de grootste sterren in het wielrennen geworden op een manier die ik amper kan begrijpen. De media kunnen je vrij snel opbouwen maar ook neerhalen. Als iets verkeerd gaat, wordt dat maandenlang aangehaald."

Bij Evenepoel is het net het omgekeerde: hij heeft de mentale weerbaarheid om meteen na een opdoffer opnieuw terug te slaan. "Toen het verkeerd ging in de Vuelta had hij zelf het gevoel dat hij ons teleurgesteld had, maar de volgende dag stond hij weer op en won hij de rit. Wat een leider, wat een kampioen", spreekt Knox vol lof over zijn ploegmaat.

Verwachtingen rond Evenepoel enkel gestegen

Een ijzersterk 2024 heeft de verwachtingen alleen nog maar de hoogte in gejaagd. "Het was baanbrekend wat hij vorig jaar gepresteerd heeft. Nu ligt de last op zijn schouders om iets te doen wat nog gekker is dan vorig jaar."