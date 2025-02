Mathieu van der Poel maakt nog eens heel duidelijk wat hij vindt van de Tour de France

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel leek na vorig jaar geen zin meer te hebben in de Tour de France. Hij staat dit jaar dan toch opnieuw aan de start, met goede redenen.

Een elfde plaats in de gravelrit, dat was het beste resultaat van Mathieu van der Poel in de Tour vorig jaar. De toenmalige wereldkampioen leek maar weinig plezier te beleven aan zijn deelname en het leek dan ook zijn (voorlopig) laatste Tour te worden.

Toch staat Van der Poel dit jaar gewoon weer aan de start. "Uiteindelijk heb ik ook wel goede herinneringen aan de Tour", verwijst Van der Poel naar zijn etappezege en gele trui die hij veroverde op de Mûr de Bretagne in 2021 bij Het Nieuwsblad.

Van der Poel en zijn kijk op de Tour

"Het is niet dat ik niet van de Tour hou, er zijn alleen wedstrijden waar ik net iets meer van houd. Ik ben echt wel gemotiveerd. Ik heb er uiteindelijk nog maar één rit kunnen winnen in heel mijn carrière", maakt Van der Poel duidelijk.

De Tour komt dit jaar opnieuw aan op de Mûr de Bretagne. Van der Poel mikt er op zijn tweede ritzege ooit in de Tour en ziet ook wel nog andere mogelijkheden voor zichzelf, veel meer dan vorig jaar.

Voor Alpecin-Deceuninck hoeft de Tour ook niet de favoriete wedstrijd van Van der Poel te worden, maar het blijft wel de grootste en belangrijkste wedstrijd, met de meeste impact. "Dat weet ook Mathieu. Hij is meer dan intelligent genoeg om dat zelf in te zien", stelt Philip Roodhooft.