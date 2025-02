Van Aert weet wat hij moet doen om Van der Poel en Pogacar te kloppen in de topklassiekers

Dit voorjaar kunnen we opnieuw uitkijken naar een driestrijd tussen Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. Van Aert weet echter dat het geen makkelijke opdracht zal zijn.

In de E3 Saxo Classic en de Ronde van Vlaanderen staan Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar opnieuw samen aan de start. In 2023 klopte Van Aert Van der Poel en Pogacar in de sprint in de E3.

In de Ronde van Vlaanderen was Pogacar tien dagen later de sterkste, Van der Poel werd tweede. Van Aert viel toen naast het podium, hij verloor de sprint van Mads Pedersen. Dit jaar wil Van Aert opnieuw de strijd aangaan.

Van Aert over strijd met Pogacar en Van der Poel

Vorig jaar liet Pogacar de Vlaamse klassiekers links liggen, dit jaar is de wereldkampioen wel weer van de partij. Heeft Van Aert gevloekt toen de Sloveen aankondigde dat hij opnieuw aan de start zou staan in Vlaanderen?

"Ik heb niet echt gevloekt, maar ik was vooral onder de indruk van zijn programma. Hij neemt toch heel veel hooi op zijn vork", zegt Van Aert bij WielerFlits. Door de aanwezigheid van Pogacar wordt winnen ook moeilijker

"Ik zie weinig scenario’s mogelijk waarbij je Van der Poel én Pogacar gaat kloppen, terwijl je zelf minder sterk bent. In mijn geval zou ik minstens de evenknie van hen moeten zijn om kans te maken", weet Van Aert. In 2023 kon hij Van der Poel en Pogacar al kloppen, lukt dat dit jaar opnieuw?