Van der Poel en Van Aert zetten de toon, zelfs een wereldkampioen heeft nu smaak te pakken: "Iedere renner is anders"

Mathieu van der Poel en Wout van Aert hebben het voorbeeld gegeven. Ze zetten echt wel de toon voor een nieuwe trend in de wielersport uit de laatste jaren. Steeds meer renners combineren verschillende disciplines.

Dat zal Alan Hartley voortaan ook doen. Hij is wereldkampioen cross-country in de mountainbike. Dan is Tom Pidcock misschien een nog groter voorbeeld. "Ik zou dolgraag zijn weg volgen, maar het is ongelofelijk moeilijk om in beide disciplines op hoog niveau te zijn. Je hebt eigenlijk één bepaalde richting nodig en op dit moment focus ik mezelf op de weg", legt Hartley uit bij In De Leiderstrui.

De Zuid-Afrikaan weet dus heel goed waar zijn proriteiten liggen. "Als ik het in 2025 goed doe op de mountainbike, dan is dat echt een bonus. Ik wil de transitie maken en mezelf geven voor deze ploeg, dus in 2027 zal de focus weer meer naar de mtb gaan", aldus de man die bij Jayco-AlUla een contract gekregen heeft. "Tot die tijd zal dat een ondergeschoven kindje zijn."

Geen vergelijking met Van der Poel of Van Aert

Het is wel een feit dat Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock anderen laten zien hoe je verschillende disciplines kunt combineren. Heeft Hartley dan bestudeerd hoe ze dat juist aanpakken? 'Niet echt, als ik eerlijk ben. Ik duik er gewoon blind in, want iedere renner is uniek en ieders race-dna is anders. Zij hebben bovendien al een langer verleden op de weg, dus ik voel me niet echt gerelateerd aan hen."

Vergelijkingen met die grote namen zijn dus niet aan de orde. Hartley voelt zich ook nog niet geroepen om op het WK gravel in de voetsporen te treden van Van der Poel en Florian Vermeersch. Zou hij dan niet ook kunnen wat zij eerder hebben gedaan? "Misschien, al hebben die twee op de weg al wel bewezen dat ze enorme motoren hebben."

Wereldkampioen mountainbike focust nu op de weg

De focus gaat nu overduidelijk naar het wegwielrennen. "Ik moet eerst bewijzen dat ik op de weg hetzelfde niveau kan halen, daarna denken we verder."