Wout van Aert en zijn ploeg onderzoeken een revolutionair mechanisch snufje: wat is het?

Alles moet aangewend worden om Wout van Aert de beste kans te geven op succes op de grote afspraken. Ook het GRAVAA-systeem.

Wout van Aert heeft het mechanische snufje in het verleden al toegepast bij materiaaltests. Via een knopje op het stuur kan er dan wat extra druk in de banden gepompt worden. Het is een innovatief systeem om de bandenspanning te regelen tijdens een wedstrijd. Op het ene moment heeft een renner misschien meer druk in de banden nodig, op het andere moment weer minder.

Als de belangrijke wedstrijden in het vizier komen, lijkt dit vooral iets voor Parijs-Roubaix. Ploegmaats van hem hebben het in de Helleklassieker al gebruikt, Wout van Aert zelf nog niet. "Ik weet niet of we het Gravaa-systeem daar ook gaan gebruiken, maar het is wel sowieso iets dat we dit jaar echt toepassen in de ploeg", verkondigt Van Aert bij In De Leiderstrui.

Van Aert wijst naar onderzoek van zijn ploeg

Ze zien bij Visma-Lease a Bike dus echt wel het voordeel in van het systeem. Alleen moet er op een gegeven moment een knoop doorgehakt worden of ze het willen riskeren tijdens wielerwedstrijden. "We zijn aan het onderzoeken of en hoe we er gebruik van kunnen maken in de wedstrijden." Er is nog een groot verschil tussen het gebruiken op training en in de koersen.

Als er twee wedstrijden zijn waar Van Aert elk klein voordeel kan gebruiken, is het wel de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. "Of ik het ga gebruiken in Vlaanderen en Roubaix, weet ik nog niet. Maar het is sowieso een goed systeem. Ik heb het deze winter getest en ik ben onder de indruk van hoe het werkt en ook blijft werken", is Van Aert in zijn geheel wel voorstander.

Van Aert gelooft in het GRAVAA-systeem

De Belg is er dus van overtuigd dat zijn ploeg op al dan niet lange of korte termijn er vooruitgang mee zal boeken. "Het kan ons zeker helpen."