Om in de gaten te houden: Italiaanse lijkt nu al klaar voor Milaan - San Remo

Elisa Balsamo is goed aan het seizoen 2025 begonnen. Ze heeft zich wat meer toegelegd op het klimmen, waardoor ze er ook in de klassiekers wil gaan staan. Op zaterdag was het raak voor haar in Valencia.

In het vrouwenwielrennen was de derde rit in de Setmana Valencia aan de beurt, na de ritzege van Demi Vollering eergisteren en die voor Mischa Bredewold van SD Worx-Protime gisteren.

Balsamo stilaan onder stoom

Zij sprintte toen naar winst, voor Elisa Balsamo en Liane Lippert. Op zaterdag trok het peloton dan eindelijk écht richting Valencia voor een rit van 118 kilometer vanuit Sagunt.

Het leverde opnieuw heel wat leuke zaken op, waarbij de vluchters er aan waren voor de moeite in het slot van de race. En dus kon er gesprint worden.

Vollering blijft leider

Deze keer was het wél raak voor Elisa Balsamo. De 26-jarige Italiaanse hield Ingvild Gaskjenn en Agnieszka Skolniak voor. De Italiaanse lijkt zo stilaan klaar voor de voorjaarsklassiekers.

Demi Vollering kwam ook in het peloton over de meet en blijft wel aan de leiding in het algemeen klassement. Morgen is er nog een laatste etappe en dan kennen we ook meteen de eindwinnaar. Anna Van der Breggen maakte opnieuw indruk en deed in het slot van de rit nog wat kopwerk.