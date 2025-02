Ploegmaat van Remco Evenepoel krijgt zwaar verdict na aanrijding op training

Opnieuw ligt een renner van Soudal Quick-Step in de lappenmand na een aanrijding op training. De Fransman Antoine Huby (24) zal een tijdje buiten strijd zijn.

Soudal Quick-Step heeft op zijn sociale media bekendgemaakt dat Antoine Huby (24) donderdag op training is aangereden door een motor. In het ziekenhuis van Herentals werd een breuk in zijn schouderblad vastgesteld.

De Fransman moet nu drie weken rusten, over zes weken zou hij opnieuw op de fiets zitten. Hij moet dus een streep trekken door de rest van het voorjaar. Huby had in Australië al enkele wedstrijden gereden, een elfde plaats in de Surf Coast Classic was zijn beste resultaat.

Gelijkenissen met Evenepoel

De aanrijding van Huby op training doet veel denken aan die van Remco Evenepoel begin december. De olympische kampioen knalde op training tegen een openzwaaiende deur van een bestelwagen van bpost.

Evenepoel brak een rib, liep breuken in zijn rechterschouderblad en rechterhand op, alsook een luxatie van het sleutelbeen en kneuzingen aan beide longen. Sinds begin februari mag Evenepoel weer buiten trainen.

Hij mikt op een terugkeer in de Brabantse Pijl op 18 april en wil daarna ook alle andere heuvelklassiekers rijden. Wanneer Huby opnieuw in koers verwacht kan worden, is nog niet duidelijk.