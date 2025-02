Yves Lampaert zegt wat hij echt denkt van Patrick Lefevere nu die vertrokken is bij Soudal Quick-Step

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Geen Patrick Lefevere meer als CEO bij Soudal Quick-Step sinds dit seizoen, maar wel Jurgen Foré. Yves Lampaert zal The Godfather missen bij The Wolfpack.

Op 11 december kondigde Patrick Lefevere aan dat hij de fakkel als CEO zou doorgeven aan zijn rechterhand Jurgen Foré. Na meer dan 21 jaar zal Lefevere dus niet meer prominent in beeld zijn Soudal Quick-Step.

Yves Lampaert rijdt sinds 2015 voor de Belgische ploeg en maakte er al heel wat mooie momenten mee. In 2017 en 2018 won Lampaert Dwars door Vlaanderen, in 2018 werd hij ook Belgisch kampioen op de weg.

Het mooiste moment kwam er echter in 2022. Lampaert won de openingstijdrit in de Tour de France en mocht zo de eerste gele trui aantrekken. Het interview van Lampaert nadien ging de wereld rond en het leverde hem ook een contractverlenging op.

Lampaert over afscheid Lefevere

Ook Lampaert was verrast door het plotse afscheid van Lefevere. "Ik heb altijd respect voor onze baas gehad en we zullen hem zeker gaan missen. Hij kon je soms goed op je plaats zetten, maar het was altijd vanuit heel veel liefde en met de beste bedoeling", zegt hij bij WielerFlits.

Lefevere uitte vooral kritiek op Alaphilippe en Asgreen, die na hun contractverlenging niet meer presteerden voor het loon dat ze kregen. Zij vertrokken net als Lefevere bij de ploeg, al had het ene niets met het andere te maken.