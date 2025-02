Eli Iserbyt wil eindelijk een verdict krijgen: "Dat wordt nu extra belangrijk voor mij"

Met vier overwinningen beleefde Eli Iserbyt zijn minste seizoen bij de profs tot nu toe. De voormalige Belgische kampioen kampte dan ook met een slepende blessure.

Vorig seizoen won Eli Iserbyt nog elf crossen, maar dit jaar kon hij dat niet doortrekken. De voormalige Belgische kampioen had last van het Piriformis-syndroom, waarbij een zenuw in zijn linkerbeen bekneld is en Iserbyt pijn heeft.

"Het was een seizoen met ups en downs. Ik weet dat er ergens een probleem is, dus hopelijk kunnen we dat komende week opsporen en vinden. Nu is het moment om de nodige onderzoeken en scans te doen", zei Iserbyt na de cross in Brussel.

Iserbyt wil oplossing vinden voor probleem

"Ik heb nooit het gevoel gehad dit seizoen dat ik mijn volle potentieel kon gebruiken. Dat is wel jammer, want mentaal krijg je dan altijd een klap. Het is dan een heel lang seizoen om daar mee om te gaan", ging Iserbyt verder.

"Want om echt beter te worden en iets op te lossen in het seizoen, dat is praktisch onmogelijk." En dus reed Iserbyt gewoon verder met zijn blessure, hij hoopt dat er de komende weken toch een oplossing gevonden wordt.

"We hebben veel tijd, maar het is ook niet het moment om stil te zitten. De zomer wordt nu extra belangrijk voor mij. Hopelijk brengt volgende week wat duidelijkheid en dan kunnen we er toch aan werken naar volgend seizoen toe."