Naesen kiest tussen Van Aert en Van der Poel en is helemaal ondersteboven van een vraag van Wout: "Kun je 't geloven?"

Oliver Naesen is er al vaak getuige van geweest hoe Wout van Aert en Mathieu van der Poel schitterden in het klassieke werk. Als hem gevraagd wordt om één van hen aan te duiden als een persoonlijke favoriet, twijfelt Naesen niet.

Het maakte deel uit van de dilemma's die Oliver Naesen voorgeschoteld kreeg in de reeks Démarrage van radiozender Willy. Naesen blijkt dan toch het voordeel te geven aan mannen met dezelfde nationaliteit: zo verkiest hij Remco Evenepoel boven Tadej Pogacar en Wout van Aert boven Mathieu van der Poel. Op zich niet verrassend.

Zijn keuze voor Wout van Aert heeft mogelijk ook wel te maken met hun persoonlijke band. Naesen heeft een immens respect voor Van Aert en is ook niet te beroerd om dat zo uit te spreken. "Wat ik zo mooi vind aan Wout, is dat hij zo nederig is, ondanks het feit dat hij zo geweldig goed is", is Naesen vol lof over de persoonlijkheid Wout van Aert.

Anekdote Naesen over Van Aert

De renner van Decathlon AG2R rakelt nog een anekdote op die dat ook fijntjes in de verf zet. "Wout heeft míj ooit raad gevraagd voor Milaan-Sanremo. Kun je ‘t geloven?! Zo ne coureur..." Naesen was er helemaal ondersteboven van dat een renner van het kaliber van Wout van Aert aan hem advies kwam vragen. Dat is inderdaad opvallend.

Wat waren dan zo vooral de zaken die Van Aert wilde weten? "Hoe hij de koers moest aanpakken, waar hij z'n pijlen moest verschieten en waar niet, zo’n dingen. Ik heb hem twee, drie tips gegeven, en hij won die koers. Maar zeker niet dankzij mij. Ze-ker niet", wil Naesen benadrukken. Van Aert zegevierde in Milaan-Sanremo in 2020.

Naesen zelf dicht bij zege in Sanremo

Helemaal onlogisch is het ook niet dat hij Naesen voor die wedstrijd om raad vroeg. Dat is immers ook het Monument waar Naesen het het beste in gedaan heeft, met een tweede plaats in 2019.