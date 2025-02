Recente opmerking van bondscoach plaatst woorden Wout van Aert onder nieuw daglicht: "Wat zou dan jullie reactie zijn?"

Het is belangrijk dat Wout van Aert een heldere blik behoudt en dat lijkt zo. Met de waarschuwing om van de Ronde en Parijs-Roubaix geen obsessie te maken, houdt hij best rekening.

Onlangs liet Serge Pauwels in een podcast optekenen dat het winnen van de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix geen obsessie voor Van Aert mag worden. In De Leiderstrui weet dat Van Aert een tijd geleden tijdens de mediadag van Visma-Lease a Bike werd gevraagd of het daar niet naar neigt. De renner sprak dat tegen, maar zijn woorden zijn na de opmerking van de bondscoach nog opvallender geworden.

"Of het een ambitie of obsessie is? Sommige mensen hebben de gedachte gecreëerd dat het een obsessie is, maar dat zijn nooit mijn woorden geweest." Van Aert kaatste de bal zelfs terug. "Als ik zou zeggen dat ik niets om Vlaanderen zou geven en gewoon maar wat zou proberen zonder verdere gedachte, wat zou dan jullie reactie zijn?"

Wout van Aert blijft hongerig

Het is voor Van Aert de normaalste zaak van de wereld dat hij de zege in die Monumenten niet enkel ambieert maar die doelstellingen ook uitspreekt aan het begin van het jaar. "Het is een normale ambitie voor een renner van mijn statuur die veel andere klassiekers al heeft gewonnen. Ik blijf er ook in geloven en dat houdt me elke dag hongerig."

Het zou ongelooflijk zijn moest een renner als Van Aert in zijn carrière niet één keertje de Ronde of Parijs-Roubaix winnen. Ergens houdt hij er wel rekening mee, zonder dat het zijn geloof aantast. "Als het lukt, gaat het een enorme opluchting zijn. Als het niet lukt, heb ik ook kunnen genieten van het feit dat ik mijn dromen aan het najagen ben."

België duimt nog altijd voor Van Aert

De beleving om te streven naar dat grote doel is dus ook iets waard. Wielerminnend België blijft alvast duimen dat Van Aert in zijn doel kan slagen. Hij kan wel de verwittiging van de bondscoach best ter harte nemen.