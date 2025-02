Trainer van Wout van Aert is zeker van zijn stuk: "Hadden echt dat gevoel"

Wout van Aert werkte in 2024 voor het eerst samen met Mathieu Heijboer als trainer. Alles leek goed te gaan in het voorjaar, tot Van Aert zwaar viel in Dwars door Vlaanderen.

Na meer dan tien jaar kwam er vorig jaar een einde aan de samenwerking tussen Wout van Aert en zijn trainer Marc Lamberts. Hij vertrok samen met Primoz Roglic naar Red Bull-BORA-hansgrohe en dus moest Van Aert een andere trainer krijgen.

Van Aert kreeg Mathieu Heijboer toegewezen als nieuwe trainer. "Het jaar was moeilijk, maar over het algemeen bevalt de samenwerking goed", zegt Heijboer bij Wieler Revue. Van Aert begon ook sterk aan het seizoen.

Hij won een rit in de Ronde van de Algarve, werd derde in de Omloop Het Nieuwsblad en won Kuurne-Brussel-Kuurne. In de E3 Saxo Classic werd Van Aert ook derde, maar daarna liep het mis in Dwars door Vlaanderen.

Van Aert en Heijboer wijzigen weinig aan plannen

"Over de plannen die ik met Wout had en heb, had hij het gevoel dat het de juiste kant opging", gaat Heijboer verder. "Hij was vol vertrouwen over zijn conditie richting het Vlaamse voorjaar." En dat was dus terecht.

Daarom hebben Van Aert en Heijboer weinig veranderd aan de aanpak. Van Aert rijdt bijna een identiek programma dit seizoen. "Het lijkt erop dat we vorig jaar echt een juiste snaar geraakt hebben. Helaas kon hij het niet laten zien."