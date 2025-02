Uit liefde voor Oumi? Sociale media van Remco Evenepoel zorgen voor speculatie

Dat de liefde tussen hem en Oumi nog groot is, toonde Remco Evenepoel op Valentijnsdag. Mogelijk heeft er ondertussen een nog groter gebaar plaatsgevonden.

De boodschap van Remco Evenepoel van 14 februari 2025 op zijn Instagrampagina liet weinig aan de verbeelding over. "Mijn eerste, laatste en eeuwige liefde. Ik ben zo gezegend en trots om je echtgenoot te zijn", richtte hij zich tot vrouwlief Oumi. "Ik houd veel van je." Het koppel stapte in oktober 2022 in het huwelijksbootje in Dilbeek.

Remco Evenepoel Rayane

Ondertussen is de fans van Evenepoel iets anders opgevallen en dat is de schrijfwijze van zijn naam in zijn biografie op Instagram. Daar staat voluit Remco Evenepoel Rayane geschreven. Dat doet vermoeden dat Remco Evenepoel ook de naam van zijn vrouw heeft aangenomen. Op zijn pagina op X staat dan weer enkel Remco Evenepoel vermeld.

Wanneer je in België trouwt, krijg je automatisch het gebruiksrecht op de naam van je partner. Dat verandert in ons land niets aan je officiële naam. Die blijft ook in het geval van Remco Evenepoel sowieso ongewijzigd. Je mag dan wel de familienaam van je partner gebruiken voor niet-officiële communicatie. Op officiële documenten blijft wel je eigen familienaam behouden.

It looks like Remco Evenepoel took the last name of his wife Oumi Rayane and now he is named Remco Evenepoel Rayane. 🥰🇧🇪🇲🇦 pic.twitter.com/36kScC9z6i — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) February 15, 2025

Niet-officiële communicatie, daar valt sociale media ook onder. Op X wordt alvast gespeculeerd of Evenepoel nu de familienaam van zijn echtgenote heeft aangenomen of niet. Er wordt verwezen naar Jonas Vingegaard Hansen, die de familienaam van zijn Deense vrouw Trine Marie Hansen er ook officieel heeft bijgenomen. Dat is dus nog iets anders.

Evenepoel zet liefde voor Oumi in de kijker

Niet in elk land zegt de wet hier hetzelfde over. Remco Evenepoel grijpt alvast wel een leuk detail aan om zijn liefde voor Oumi in de kijker te zetten.