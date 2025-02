Van Avermaet, de man van de opschudding! Ex-renner wil het wereldje goed door elkaar schudden, andere ex-topsporter doet mee

Bij Greg Van Avermaet denk je aan een sympathiek iemand die het altijd eerlijk speelt. Dat zal hij in de toekomst nog altijd wel doen, maar hij pakt toch uit met het initiatief dat als opzet heeft om de boel te verstoren.

Van Avermaet heeft na zijn eigen actieve loopbaan als wegwielrenner de liefde voor het gravelfietsen ontdekt. Het bleef niet enkel bij fietsen, een competitieve factor mocht er ook nog altijd bijhoren. Zijn resultaten waren dan ook meer dan degelijk: hij eindigde op een vijfde plaats op het BK, werd zevende in de Unbound en zestiende op het EK.

Het kan altijd nog beter en professioneler, vindt de ex-prof. Daarom heeft hij nu op Instagram het ontstaan van de gravelploeg GVA Gold aangekondigd. Voortaan gaan Van Avermaet en zijn metgezellen voor niets minder dan goud. De ploeg wordt gesponsord door BMC, dat ook tijdens de wegcarrière van Van Avermaet lange tijd hoofdsponsor was van de ploeg waar hij voor reed.

Twee ploegmaats voor Van Avermaet

Van Avermaet is niet alleen, hij heeft meteen al twee ploegmaats. "Er zijn weinig gravelploegen die er zo uitzien! We introduceren GVA Gold Gravel, drie renners met een ongelooflijke punch. Greg Van Avermaet, ja die GVA, Julian Siemons en Jelle Van Damme vormen een collectief van renners die klaar zijn om de bubbel van het gravelwereldje te verstoren."

To disrupt, is het werkwoord dat in het Engels gebruikt komt in de aankondiging. Dat betekent letterlijk de boel verstoren, voor opschudding zorgen. De status quo aanpakken. We kijken er naar uit hoe ze dat gaan doen. "Het gaat er hier veel sneller aan toegaan", klinkt het overigens nog heel zelfverzekerd aan het einde van de boodschap.

Ook Jelle Van Damme doet mee

Met Jelle Van Damme past dus ook een voormalig profvoetballer binnen dat geheel. Ook bij hem is de liefde voor het gravelbiken geen geheim meer. GVA Gold krijgt zwarte shirts om aan te trekken en zal rijden op gele BMC-fietsen.