Van Eetvelt onthult zijn opvallende tactiek om Pogacar van de eindzege te houden in de UAE Tour

Lennert Van Eetvelt verdedigt vanaf maandag zijn titel in de UAE Tour. Dat wordt niet makkelijk, want Tadej Pogacar staat dit jaar ook weer aan de start.

Dankzij bonificatieseconden in een vroege vlucht, een derde plaats op de Jebel Jais en een overwinning op de Jebel Hafeet won Lennert Van Eetvelt vorig jaar de UAE Tour met amper twee seconden voorsprong.

Dit jaar verdedigt de jonge Belg zijn titel, maar krijgt hij dus concurrentie van wereldkampioen Tadej Pogacar. De Sloveen won in 2021 en in 2022 al eens die rittenkoers, de voorbije twee jaar stond hij niet aan de start.

Doen alsof Pogacar niet aanwezig is?

Na zijn dominantie in iedere koers waar hij aan de start stond in 2024, lijkt de eindwinnaar al bekend te zijn. "Iedereen verwacht dat hij zondag bovenaan het podium staat. Maar dat maakt ons niet minder vastberaden", zegt Van Eetvelt op de website van zijn team.

"Ook hij kan altijd een offday hebben, of nog niet in zijn absolute vorm zitten", ziet Van Eetvelt zichzelf niet kansloos. "We moeten er gewoon voor gaan, en doen alsof hij er niet is. Dat lijkt mij de beste mindset."

Om het eindklassement te winnen zullen vooral de vlakke tijdrit van 12,2 km op dag twee, de aankomst op de Jebel Jais op de dag drie en aankomst op de Jebel Hafeet in de zevende en laatste rit belangrijk zijn. Al blijft het in de andere vlakke etappes ook opletten voor waaiers.