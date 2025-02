Zal het minder gaan dit seizoen? Vanmarcke en De Cauwer zien problemen voor Thibau Nys

Thibau Nys verbaasde vorig jaar op de weg door maar liefst negen keer te winnen. José De Cauwer en Sep Vanmarcke verwachten echter dat Nys het dit jaar moeilijker zal hebben.

Met negen overwinningen was Thibau Nys vorig jaar een van de succesvolste Belgen op de weg. Hij won in elke rittenkoers waar hij aan de start stond minstens één etappe werd werd ook eindwinnaar in de Ronde van Hongarije.

"Hij heeft niet dat grote vermogen van Van Aert en Van der Poel, maar er zijn weinigen die zijn punch kunnen evenaren. Thibau Nys heeft mij al erg verbaasd als wegrenner", zegt Sep Vanmarcke bij Sport Knack.

Krijgt Nys het moeilijker dit seizoen?

Dit jaar staat Nys aan de start in enkele heuvelklassiekers en rijdt hij ook zijn eerste grote ronde. José De Cauwer verwacht dat Nys het dit jaar wel wat lastiger zal krijgen. Omdat andere ploegen zijn kwaliteiten nu kennen.

"De tegenstand gaat het wel anders aanpakken: hij hangt er nog aan, we moeten hem eraf krijgen", stelt De Cauwer. Dat denkt ook Vanmarcke, want Nys is niet de man die daarna een gat kan dichtrijden zoals Van der Poel of Van Aert.

"Ze moeten hem naar de finish brengen", stelt Vanmarcke nog. Afwachten dus hoe Nys het er dit jaar vanaf zal brengen. Hij begint op 5 april aan zijn seizoen in de GP Indurain, vanaf 7 april rijdt hij de Ronde van het Baskenland.