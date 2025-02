Belg Milan Fretin schiet meteen raak in eerste koers, maar benoemt nog iets veel belangrijker

Milan Fretin heeft zondag meteen zijn eerste zege van het seizoen gepakt in de Clasica Almeria. Hij klopte de Duitser Kanter en de Fransman Jeannière, Arnaud De Lie viel als vierde net naast het podium.

Eerste koers van het jaar en meteen prijs voor Milan Fretin (23). De sprinter van Cofidis boekte na twee zeges in een Franse rittenkoers vorig jaar nu een eerste overwinning in een eendagskoers. En dat dus in de Clasica Almeria.

"Ik ben heel blij dat ik meteen mijn eerste koers won, want ik heb zo hard gewerkt deze winter", zei Fretin achteraf. "Het was een heel nerveuze koers, in de laatste vier kilometer zaten we met de ploeg nog te ver van achteren."

"Maar de jongens hebben ervoor gezorgd dat ik in de kilometers daarna zó ver kon opschuiven en me in de perfecte positie afgezet. Ze hebben echt geweldig werk gedaan, we hebben hier de hele dag zo hard voor gewerkt. Deze overwinning is voor de hele ploeg", aldus Fretin.

UCI-punten belangrijk voor Fretin en Cofidis

Fretin pakte met zijn zege in de Clasica Almeria ook 200 UCI-punten, vorig jaar was hij goed voor 872 UCI-punten. Daarmee was Fretin een van de toppers in zijn ploeg, zeker omdat Zingle (Visma-Lease a Bike) en Martin (Groupama-FDJ) nu zijn vertrokken.

"Het is belangrijk om zo veel mogelijk punten te pakken. Gelukkig hebben we in een wedstrijd als vandaag dan ook iemand als Bryan Coquard mee om eventueel extra punten te pakken." Coquard eindigde pas 34ste en pakte maar 3 UCI-punten.