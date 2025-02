De nieuwe Van Aert of Van der Poel? Peeters ziet nieuwe wereldtopper bij Soudal Quick-Step

Soudal Quick-Step liet dit jaar Julian Alaphilippe en Kasper Asgreen vertrekken. Bij The Wolfpack rekenen ze dan ook op de doorgroei van een nieuwe wereldtopper.

De voorbije jaren was het vaak ver zoeken naar renners van Soudal Quick-Step in de voorjaarsklassiekers. Kasper Asgreen was in 2021 de laatste die met de Ronde van Vlaanderen een grote klassieker kon winnen.

Remco Evenepoel zette de scheve situatie vaak recht in de Ardennen, met twee overwinningen in Luik-Bastenaken-Luik in 2022 en 2023. Maar in de kasseiklassiekers heeft de ploeg geen toprenner in huis.

Dat erkent ook ploegleider Wilfried Peeters. "We hebben een goede tweede lijn, maar geen Pogacar, Van der Poel of Van Aert. Vorig jaar was een overgangsjaar, je moet ergens beginnen en we bouwen aan de funderingen", zegt hij bij WielerFlits.

Wordt Magnier de nieuwe kopman van Soudal Quick-Step?

Maar Peeters gelooft wel rotsvast in de groei van Paul Magnier (20). De Fransman rijdt onder meer de Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, Tirreno-Adriatico, Milaan-Sanremo en Dwars door Vlaanderen.

"In de toekomst moet Magnier tot heel veel in staat zijn", zegt Peeters. "Dat zag je ook al in zijn eerste seizoen." Magnier won toen vijf keer, dit seizoen won hij al een rit in de Ster van Bessèges en werd zondag tweede in de Figueira Champions Classic.