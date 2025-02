Eli Iserbyt weet eindelijk wat er mis is: onderzoeken brengen problemen aan het licht

Eli Iserbyt heeft onderzoeken ondergaan in het ziekenhuis voor zijn slepende blessure. De voormalige Belgische kampioen gaat donderdag al onder het mes.

"Uit een aantal fietsproeven bleek dat er in het linkerbeen minder bloedcirculatie aanwezig is", zegt ploegarts Frank De Winter in een persbericht van Pauwels Sauzen-Cibel Clementines. "Die verminderde bloedcirculatie is niet alleen te verklaren door een gespannen Piriformis spier."

Bij een bijkomend onderzoek werd ook een verminderde bloeddoorstroming in de liesslagader ontdekt. Dat is een van de verklaringen voor de mindere prestaties van Iserbyt de afgelopen maanden. Donderdag gaat hij al onder het mes.

Iserbyt en Mettepenningen zijn oplucht

"Ik ben opgelucht dat er nu een oorzaak aan het licht is gekomen. Ik voelde het voorbije seizoen dat ik niet voor de volle honderd procent kon presteren. Ik heb goede hoop dat dit na de ingreep wel weer het geval zal zijn met het oog op volgend veldritseizoen."

Iserbyt zal zo'n zes weken moeten rusten voor hij weer op de fiets kan zitten. "Hierdoor zal mijn wegprogramma iets later starten, maar ik kijk uit naar de toekomst." Ook ploegmanager Jurgen Mettepenningen is opgelucht dat er nu een duidelijkheid is.

"De onderzoeken hebben dit nu aan het licht gebracht, waardoor er gericht kan ingegrepen worden. De verwachting is dan ook dat Eli sterker zal kunnen terugkeren richting het volgende veldritseizoen. Op die manier zal hij opnieuw kunnen presteren zoals we dat altijd van hem gewoon geweest zijn."