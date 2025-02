Bart Wellens ziet het allemaal gebeuren, zelfs bij renners waarvan je het niet verwacht: "Kijk naar hem"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het crossseizoen loopt stilaan op zijn einde. En dat is bij veel renners wel heel erg goed te zien.

De laatste crossen van het seizoen worden gereden, maar voor veel renners is het moeilijk aan het worden. Al gaat dat vaak niet om een fysiek probleem.

“Sommige renners zijn nog gemotiveerd en kunnen zich nog oppeppen, maar velen zitten met hun hoofd al bij de vakantie die volgende week begint”, klinkt het bij Bart Wellens in Het Nieuwsblad.

Bij de meeste veldrijders is het WK een soort van keerpunt en gaat het vanaf dan snel achteruit. De decompressie is bij veel crossers te groot, omdat ze nood hebben aan mentale rust.

“Laat het seizoen nog een maand langer duren en ze gaan ook dan pas zeggen dat ze moe zijn. Dat komt elk jaar terug. Als je mentaal moe bent, dan ga je tijdens een cross niet meer door de muur om een gat te dichten.”

Wellens geeft een mooi voorbeeld. “Kijk naar Laurens Sweeck. Fysiek is hij zeker nog goed, maar als je op dit moment van het seizoen voelt dat je niet meer meedoet voor de dagzege, dan gooi je de handdoek sneller in de ring.”

Iedereen is duidelijk aan het aftellen. Dat voelde Wellens afgelopen weekend zelf ook. “Zelf was ik zaterdag niet op de cross en ik merkte ook wel dat het deugd deed om eens een dag thuis te zijn in het weekend.”