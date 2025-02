"Niet de correcte manier van werken": Jasper Stuyven houdt zich niet in

Jasper Stuyven begint zijn seizoen in de Ronde van de Algarve. En daar heeft hij een goede reden voor.

Jasper Stuyven begon ook vorig jaar in Portugal aan het nieuwe wielerjaar. Dat pakte heel goed uit, waardoor hij opnieuw voor deze aanpak kiest.

Stuyven overwinterde in Zuid-Afrika, waardoor hij weet wat Afrikaanse wegen in petto hebben. En precies dit jaar wordt het WK op Afrikaanse bodem gereden.

Het WK is in september gepland, in Rwanda. “Het is een heel zwaar parcours en ik ben realistisch genoeg om te weten dat er heel veel jonge gasten op zo’n parcours op de deur staan te kloppen”, vertelt hij aan Indeleiderstrui.

“Het is aan Serge Pauwels om te kijken hoe we dat aan moeten pakken. Hij weet wat hij aan mij zou hebben en die communicatie is duidelijk tussen ons. Afhankelijk van het plan wat hij in zijn hoofd heeft, pas ik daarin.”

Veel aandacht wil hij het WK niet geven. “Ik weet niet of ik het als een ervaring zie, want ik zie het ook nog als een controverse dat we daar naartoe gaan. Alles wordt vijf keer duurder omdat ze weten dat er Europeanen komen, en ik weet niet of dat de correcte manier van werken is om Afrika op de kaart te zetten.”