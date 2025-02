🎥 Tadej Pogacar grijpt de macht met verschroeiende sprint in de UAE Tour, maar vindt één iets jammer

Tadej Pogacar heeft met overmacht de derde etappe in UAE Tour gewonnen. De wereldkampioen was veel te sterk voor de concurrentie op Jebel Jais.

Na een sprint bergop en een tijdrit stond in er in de derde etappe van de UAE Tour de traditionele aankomst op de Jebel Jais (19 km aan gemiddeld 5.6%) op het programma. Met Tadej Pogacar als topfavoriet natuurlijk.

De wereldkampioen zette zijn ploeg op kop, met onder meer een indrukwekkende Vermeersch en Bjerg. Decathlon-AG2R nam het heft even in handen, maar in de slotkilometers was het toch Vine die zich op kop zette met Pogacar in zijn wiel.

Van Eetvelt plakte in het wiel van Pogacar en zat klaar om te sprinten. De aanzet van de wereldkampioen was echter zo verschroeiend dat Van Eetvelt geen verhaal had. Hij moest vrede nemen met plek vier, Pogacar won met gemak.

Pogacar moet regenboogtrui ruilen voor leiderstrui

"Het is heel mooi dat ik kan winnen in mijn regenboogtrui. Ik had echter gehoopt dat Tarling (leider in het klassement, nvdr.) bij de groep zou kunnen blijven. Dat zou hij leider blijven en kon ik verder in mijn regenboogtrui rijden."

De Brit kwam binnen op 26 seconden en volgt nu op 8 seconden van Pogacar. "Maar goed, nu ben ik leider. De eindwinst is zeker nog niet binnen. Er komen nog veel etappes aan en er kan altijd iets gebeuren."