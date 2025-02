"In dienst rijden voor Wout van Aert": Al stelt Jonas Vingegaard wel één grote voorwaarde

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Jonas Vingegaard en Wout van Aert starten vandaag in de Ronde van de Algarve. De Deen wil zelfs een knechtenrol opnemen voor onze landgenoot, al heeft hij wel een belangrijke voorwaarde.

Van vandaag tot en met zondag wordt de Ronde van Algarve gereden. In Portugal zijn voor Visma Lease a Bike zowel Wout van Aert als Jonas Vingegaard van de partij.

De Deen rijdt zijn eerste koers sinds midden augustus, toen in de Ronde van Polen. “Op training voel ik dat de conditie goed is en nu wil ik zien hoe het met mijn wedstrijdvorm gaat”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

“Ik heb hard gewerkt deze winter en ben al op hoogtestage geweest. Ik wil nu zien wat dat oplevert. De laatste twee jaar reed ik de Gran Camiño, maar daar viel het weer wat tegen. Ik wou eens iets anders en kijk er naar uit om hier in de Algarve te koersen.”

Dat wil hij doen in dienst van Wout van Aert. “Ik help graag mijn teamgenoten, dus als het veilig en verantwoord kan zal ik deze week zeker in dienst van Wout rijden. Ik zou hem graag eens terugbetalen voor zijn bewezen diensten.”

Geen klassiekers voor Vingegaard, hij heeft andere doelen. “Ik kijk heel hard uit naar Parijs-Nice, dat is samen met de Ronde van Catalonië mijn grotere doel tot aan de Tour.”