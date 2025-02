Jordi Meeus teleurgesteld na chaos in Algarve, andere renner is bijzonder boos: "Dit is echt belachelijk"

Geen massasprint in de eerste etappe van de Ronde van de Algarve. Driekwart van het peloton nam een verkeerde afslag in de slotkilometer en kwam zo achter het publiek terecht.

Na zijn sterke prestaties in de Ster van Bessèges was Jordi Meeus een van favorieten voor de eerste etappe van de Ronde van de Algarve. Maar net als driekwart van het peloton kwam hij aan de verkeerde kant van het parcours terecht.

Meeus sprintte nog wel en was ook de eerste renner van het verkeerd gestuurde peloton, Ganna kwam aan de juiste kant wel als eerste over de streep. Toch won hij niet, want de uitslag werd achteraf geschrapt.

Bij Meeus overheerste vooral de teleurstelling door de gemiste kans op een massasprint. Volgens Meeus zijn de renners gestuurd naar de afleiding van de auto's, maar had hij dat niet meteen door. Pas op 200 meter van de streep zag hij mensen teken doen dat ze rustig aan moesten doen.

Meeus teleurgesteld, Haller is razend

"Toen had ik wel door dat er iets mis was. Ik deed zeker mee om te winnen en voelde me nog goed", zei Meeus bij Sporza. "Het zal wel onveilig geweest zijn, maar gelukkig is er geen fan overgelopen. Jammer van de gemiste kans."

Marco Haller van Tudor was achteraf niet te spreken over wat er gebeurd was. "Dit is echt belachelijk", zei hij bij Eurosport. "We zien de hele dag af met als doel om in een perfecte positie te beginnen aan de sprint. En dan blijkt alles voor niks. Het is lachwekkend."

"Dit was gewoon triest. Frustrerend voor alle renners. Dit kan niet zonder consequenties blijven voor de officials en de organisatie van de wedstrijd. Je kunt niet altijd de schuld bij de renners leggen."