José De Cauwer zet Wout van Aert op scherp: "Dat verhaal gaat niet meer op"

Wout van Aert jaagt dit jaar opnieuw op een zege in de Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix. José De Cauwer ziet de druk alleen maar toenemen voor Van Aert.

Een tweede plaats in 2020 in de Ronde van Vlaanderen en een tweede plaats in 2022 en een derde plaats in 2023 in Parijs-Roubaix. Drie keer stond Wout van Aert al op het podium van de twee klassiekers die hij graag wil winnen.

Altijd was er iemand sterker, twee keer was dat Mathieu van der Poel. Van Aert werd in september vorig jaar 30, heel veel kansen om te winnen komen er ook niet meer. Dat beseft ook José De Cauwer.

"Stel je voor dat hij zijn carrière afsluit zonder de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix te winnen. Dat zou je op voorhand toch nooit gedacht hebben. Maar de kans bestaat en druk zal alsmaar groter worden", zegt hij bij Knack Sport.

Relaxen even belangrijk als training

"Het verhaal van 'ik moet just niks" gaat niet meer op, hé." Volgens De Cauwer is de nodige rust bewaren en ontspannen toeleven even belangrijk dan focus en training. Want het kan ook tegen je beginnen te werken.

Die relaxte houding is een kwaliteit van Pogacar en Van der Poel, die schijnbaar geen last lijken te hebben van druk of alles wat er bij komt kijken. Dat is volgens De Cauwer ook een groot verschil met Van Aert.