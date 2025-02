Maxim Van Gils onder de indruk ex-ploegmaat van Wout van Aert: "Echt van geschrokken"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Maxim Van Gils maakte deze winter de overstap van Lotto naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Voor de jonge Belg een nieuwe omgeving, nadat hij jaren bij de Belgische ploeg reed.

Het had wat voeten in de aarde, maar Maxim Van Gils kreeg uiteindelijk zijn zin met zijn overstap naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Bij de ploeg waar onder meer Primoz Roglic rijdt, kwam Van Gils in een heel nieuwe omgeving terecht.

"Ik zat van 2018 bij Lotto, dus daar kende iedereen mij. Nieuwe mensen kwamen zich altijd aan mij voorstellen. Nu was ik zelf degene die naar iedereen toe moest stappen", zegt Van Gils bij Het Nieuwsblad.

Van Gils onde de indruk van Tratnik

In de Ster van Bessèges maakte Van Gils begin februari zijn debuut voor zijn nieuwe ploeg, waar hij meteen vierde werd in de eerste rit. Een dag later moest Van Gils wel opgeven na een valpartij, gelukkig liep hij alleen blikschade op.

Ondertussen had Van Gils wel al de tijd gehad om zijn nieuwe ploegmaats wat beter te leren kennen. "Ik ben bijvoorbeeld geschrokken van Jan Tratnik: een echte kapitein die aan tafel en in de meeting de lijnen uitzet. Een heel professioneel iemand."

Tratnik reed de voorbije twee jaar voor de ploeg van Wout van Aert, vorig jaar won de Sloveen nog de Omloop Het Nieuwsblad. Ook bij de Nederlandse ploeg waren ze onder de indruk van de kwaliteiten van Tratnik, maar hij besloot toch om te vertrekken en in dienst te rijden van Primoz Roglic.