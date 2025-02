Van Eetvelt onthult wat er mis liep in de UAE Tour: "Pogacar gaf me een lead-out, maar..."

Lennert Van Eetvelt heeft zich getoond in de eerste aankomst bergop in de UAE Tour. Hij zat in het wiel van Tadej Pogacar, maar had geen verhaal tegen de verschroeiende sprint van de wereldkampioen.

Vorig jaar werd Lennert Van Eetvelt derde op Jebel Jais, dit jaar moest hij tevreden zijn met de vierde plaats. Hij zat nochtans in polepositie in het wiel van Pogacar, maar Van Eetvelt was niet opgewassen tegen de eindsprint van de wereldkampioen.

"Om Pogacar te kloppen op een dag als vandaag was het eigenlijk het perfecte scenario", zei Van Eetvelt achteraf. "Hij gaf me met zijn eindschot eigenlijk een lead-out, alleen had ik niet de benen om er nog uit te komen, of er iets mee te doen."

Van Eetvelt twijfelt over zijn vorm

Voor Van Eetvelt is zijn vierde plaats toch een bevestiging dat zijn vorm goed zit, want daarover had hij wel wat twijfels. "Ik geniet nu vooral van het koersen. Ik heb niet de hoogste verwachtingen en ik ben blij dat ik kan volgen en hier niet voor piet snot meerijd."

"Ik hoop nog een stap te zetten”, zei Van Eetvelt nog. Door zijn vierde plaats schuift Van Eetvelt ook op van de 15de naar de 10de plaats in het klassement. Al volgt hij wel al op 38 seconden van leider Tadej Pogacar.

Zondag in de slotrit naar Jebel Hafeet, waar Van Eetvelt vorig jaar won, moet de klassementsrenners nog eens aan de bak. De Strade Bianche (8 maart) is dan het volgende doel van Van Eetvelt, vorig jaar werd hij daar elfde.