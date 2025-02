🎥 "Iedereen weet dat het naar links is": De Lie boos, maar dan wordt duidelijk wie fout reed

De eerste etappe van de Ronde van de Algarve eindigde in absolute chaos. Het merendeel van de renners pakte de foute afslag en kwam naast het parcours terecht.

Het was eigenlijk lachwekkend, maar voor hetzelfde geld gebeurde er een zware crash toen het grootste deel van het peloton op de weg naast het parcours terechtkwam, precies waar al het publiek stond.

Gelukkig kwam het niet zo ver. “Iedereen weet dat het naar links is. We hebben gisteren nog verkend. Maar de eerste renner volgt gewoon de motor", sakkerde De Lie achteraf.

Tot achteraf bleek dat zijn ploegmaat Jarrad Drizners bij Lotto de eerste renner was die verkeerd reed. Zo duidelijk was het dan toch niet geweest tijdens de verkenning.

“Het is een domme fout, maar er was geen duidelijke signalisatie”, stelde de Australiër van Lotto bij Sporza. “Als je de herhaling bekijkt, zal je zien dat ik in het midden van de rotonde al aan het rondkijken ben.”

“Er waren ook geen dranghekken, tot we op het rechte stuk zaten. Het ging zo snel en het instinct nam over. We hadden gisteren nog verkend, maar het was heel onduidelijk en dat komt iedereen in het peloton duur te staan.”

Drizners zag pas toen het te laat was dat hij verkeerd zat. “Ik denk dat iedereen in het peloton zal bevestigen dat het zeer onduidelijk was. Ook op de ploegbus heerste er achteraf vooral verwarring. Iedereen maakt wel fouten. Ik had gewoon de pech dat ik als eerste de rotonde opdraaide. Op naar een betere dag.”