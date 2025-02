🎥 Twee op het podium, vier Belgen in de top tien in UAE Tour

De vierde etappe in de UAE Tour was er opnieuw eentje voor sprinters. Onze landgenoten kwam dicht, maar niet dicht genoeg.

De etappe van vandaag in de UAE Tour was aangekondigd als eentje voor de sprinters en uiteindelijk draaide het ook zo uit, al was het onderweg wel opletten voor waaiers.

De mannen van Jonathan Milan zetten hun sprintkopman op ideale manier af in de laatste honderden meters en Milan ontgoochelde niet.

Tim Merlier moest van te ver komen, maar sprintte knap naar de tweede plek nog. Een beetje verder en hij kon mogelijk nog over Milan gegaan zijn.

De derde plek was voor Jasper Philipsen, waardoor onze landgenoten plek twee en drie in handen hadden. En dat was nog niet alles. De Schuyteneer en Thijssen eindigden op plek negen en tien, waardoor er vier Belgen in de top tien van de rit eindigden.

Voor het klassement was het een rustige dag. De leiderstrui blijft in het bezit van Tadej Pogacar die gisteren de eerste bergetappe won.