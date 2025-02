🎥 Wat als Wout van Aert de baas is van Visma Lease a Bike: deze drie renners zou hij zelf tekenen

Wout van Aert heeft een levenslang contract getekend bij Visma Lease a Bike. Maar stel je voor dat hij de grote baas van de wielerploeg zou zijn.

Relevo had een interview met onze landgenoot en vroeg hem wie hij zou in dienst nemen, mocht Wout van Aert zelf de grote baas van Visma Lease a Bike zijn.

Als eerste naam noemt hij Tiesj Benoot, een goede vriend en ook ploegmaat bij Visma Lease a Bike. “Op basis van zijn resultaten zou ik Pogacar zeggen, maar als ik de grote sterren buiten beschouwing moet laten, zou ik Tiesj zeker vastleggen”, klinkt het.

“Hij is een geweldige vriend en hij is super compleet als renner, op alle terreinen. Hij is altijd een goede keuze”, gaat Van Aert verder. De tweede naam ligt ook min of meer voor de hand.

“Dan zou ik mijn beste vriend Daan Soete vastleggen. Hij is een professioneel veldrijder en een geweldige kerel. Ik ben ervan overtuigd dat hij een geweldige trainingspartner zou zijn, iets wat heel belangrijk is voor mij.”

De derde is een pak moeilijker en Van Aert komt met een opvallende keuze. “Dan ga ik voor Valentin Madouas. Ik zou haast vergeten dat hij tweede werd bij de Olympische Spelen, iemand die heel erg onder de radar blijft. Maar hij is een super veelzijdige renner en ik heb altijd van zijn manier van koersen gehouden.”