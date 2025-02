Gemiste kans? Dit denkt Laurens De Plus over derde plek in koninginnenrit van Ronde van de Algarve

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Laurens De Plus eindigde donderdag als derde in de koninginnenrit van de ronde van de Algarve. Hij moest met Jan Christen en Joao Almeida twee renners van UAE Team Emirates-XRG laten voorgaan.

De Plus koos voor een vroege aanval en greep uiteindelijk maar heel erg nipt naast de ritzege. Toch was er geen sprake van grote ontgoocheling.

“Ik heb gekoerst op instinct. Een derde plaats is niet slecht. Ik ben heel blij met de start van mijn seizoen”, zei hij in het flashinterview.

De Plus had van zijn team een vrije rol gekregen voor deze etappe. In de vlucht kon onze landgenoot zijn krachten wat sparen.

“Het was erg tactisch”, zei De Plus nog. “De mannen van UAE speelden het goed, moet ik toegeven. Ik wilde voorin rijden om de favorieten voor te blijven, deed het meeste werk, maar op het einde loste Christen me.”

Doordat de rituitslag van gisteren werd geschrapt is De Plus nu ook derde in de rangschikking, op 13 seconden van de leider. Zondag staat een zware tijdrit als afsluiter op de agenda.