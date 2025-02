Het was heel nipt: Milan legt uit hoe hij Merlier en Philipsen toch nog wist te kloppen

Jonathan Milan heeft ook de tweede sprintetappe in de UAE Tour gewonnen. Hij bleef Tim Merlier en Jasper Philipsen nog net voor.

Veel had hij niet over, maar het was wel voldoende voor de zege. Jonathan Milan pakte donderdag zijn tweede sprintzege in de UAE Tour.

Hij klopte op de meet nog net Tim Merlier en Jasper Philipsen die tweede en derde werden. Straf, want eigenlijk leek Milan het te begeven.

“Ik denk dat ik een beetje te vroeg ben begonnen", klonk het vlak na de etappe. “En dat mijn gooi met mijn fiets me op het einde nog deed winnen, op de fotofinish. Ik ben hier superblij mee, we hadden erg naar deze etappe uitgekeken.”

De koers leek door waaiers helemaal anders te gaan verlopen, maar uiteindelijk kwam iedereen weer samen. “Ik hou van waaiers. Ze zijn ook erg belangrijk met het oog op de klassiekers: ik haal er de ervaring uit hoe ik me moet bewegen, wanneer ik voorzichtig moet zijn …”

Twee sprints, twee zeges en er komen meteen nog twee sprintkansen aan. “Morgen proberen we het opnieuw. We zijn hier om zo veel mogelijk te winnen. En met de ploeg die ik hier rond me heb, wordt het bijna gemakkelijk om voor resultaten te zorgen. We deden het vandaag perfect.”