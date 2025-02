Maxim Van Gils komt met opvallende uitspraak nadat hij leiderstrui kwijtspeelt in Ruta del Sol

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Maxim Van Gils is leider af in de Ruta del Sol. Hij moest die laten aan Pavel Sivakov.

Maxim Van Gils won de openingsetappe van de Ruta del Sol op woensdag, voor Tim Wellens. Dat leverde onze landgenoot de gele leiderstrui op.

Vandaag was Van Gils zesde, op een goede minuut van ritwinnaar Tom Pidcock. Van Gils is zijn leiderstrui kwijt aan Pavel Sivakov.

“Ik had een slechte dag in een heel mooie etappe. De koers vandaag begon al vroeg, daar houd ik van. En ik heb er alsnog van kunnen genieten, helaas voelde ik me wat minder”, zei hij achteraf bij WielerFlits.

Voor Van Gils is het nog bijzonder vroeg op het seizoen. Hij vindt het dan ook niet zo erg om de leiderstrui kwijt te spelen.

“Ik weet dat mijn vorm gewoon goed is. Ik kwam hier voor een ritzege en misschien een goed klassement. Dan zat ik aan de top-5 te denken, dus daarvoor lig ik nog goed op schema. Misschien kan ik nog een keertje bevestigen.”