🎥 Maxim Van Gils speelt leiderstrui kwijt in Ruta del Sol, Pidcock wint etappe

Maxim Van Gils heeft maar één dag van zijn leiderstrui kunnen genieten. Hij speelde die vandaag in de tweede etappe opnieuw kwijt.

Maxim Van Gils won woensdag de eerste etappe van de Ruta del Sol, in een Belgisch onderonsje met Tim Wellens. Dat leverde Van Gils ook de gele leiderstrui op.

Vandaag moest de renner van Red Bull-Bora-Hansgrohe die echter al weer afstaan. Hij finishte op goed een minuut van de vijf leiders.

Het was Tom Pidcock die de ritzege pakte, de leiderstrui gaat naar Pavel Sivakov van UAE Emirates-XRG. De Ruta del Sol eindigt zondag. Van Gils zakt weg in het klassement naar de vierde plek, op 1 minuut en 3 seconden.

“Gisteren was een goede reality check. Ik was iets te enthousiast met mijn aanvallen. De week is lang en daar leerde ik uit. Vandaag heb ik slim gekoerst”, vertelt Tom Pidcock aan Het Nieuwsblad.

“Ik bleef kalm en kon het in het einde vol vertrouwen afmaken in het sprintje met vijf. Het is gek hoe snel het hier ontploft. Het zullen nog zware dagen worden, niemand kan hier echt controleren.”