Serge Pauwels bijt van zich af: "Wellicht beter dat Evenepoel dat kampioenschap niet rijdt"

Eind september wordt in Rwanda het WK gereden. Een week later staat het EK in Frankrijk op het programma. De renners zullen niet gespaard worden, in de periode van 21 september tot en met 5 oktober.

Beide kampioenschappen zijn ook op het lijf geschreven voor klimmers, waardoor beide selecties wel eens goed op elkaar zouden kunnen lijken, zo beseft ook bondscoach Serge Pauwels.

En dat betekent dat er wellicht keuzes zullen gemaakt moeten worden, als je het programma bekijkt. Het WK op de weg is op zondag 28 september, de tijdrit op het EK op woensdag 1 oktober.

“Het is niet onmogelijk, maar het is niet ideaal: degenen die het wereldkampioenschap op zondag rijden, keren maandag met een nachtvlucht terug naar huis”, klinkt het in La Dernière Heure. “Ze komen dan dinsdagochtend aan in België en vliegen de dag voor het evenement meteen terug naar Valence.”

De kans is dan ook groot dat Serge Pauwels ervoor zal kiezen om Remco Evenepoel de tijdrit op het EK niet te laten rijden. “Het tijdritparcours zal voor specialisten zijn. Ik ga niet zeggen dat het vlak is, maar het is glooiend. Er is slechts één kleine hobbel halverwege en een finish bergop, maar die is niet erg lang. Bovendien zijn er niet veel bochten waar je moet remmen.”

Pauwels is van plan om in de maand juli al een duidelijk beeld te hebben van de selecties voor het WK en EK. Nog niet definitief, maar wel een voorselectie met ongeveer tien renners.