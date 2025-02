Uitslag eerste rit in Algarve geschrapt: zo reageert winnaar Filippo Ganna

De eerste etappe van de Ronde van de Algarve liep helemaal fout af. Het merendeel van de renners reed in de slotkilometer verkeerd.

Alles en iedereen was er voor de massasprint in de eerste etappe van de Ronde van de Algarve. Op de laatste rotonde ging het echter fout. Het grootste deel van het peloton pakte de verkeerde kant. Filippo Ganna pakte wel de juiste kant van de rotonde en snelde naar de overwinning.

“Volgens mij ging de televisiemotor als eerste in de fout”, zegt koersdirecteur Sergio Sousa aan Het Belang van Limburg. “Die motor reed te dicht bij de renners en de renners hebben de fout gemaakt om de motor te volgen.”

“De organisatie is altijd verantwoordelijk, maar soms heb je niet alles in de hand. Dit is niet hoe we ons de eerste etappe hadden voorgesteld, maar morgen is een nieuwe dag en de koers gaat gewoon door.”

De uitslag werd geschrapt en vandaag begint de koers weer helemaal opnieuw. De uitslag werd geschrapt, in samenspraak met de commissarissen van de UCI.

Filippo Ganna en INEOS Grenadiers zullen er alvast niet wakker van liggen. “Natuurlijk vindt hij het spijtig dat de etappe is gecanceld, maar aan de andere kant wil hij de gele trui niet nemen. Hij is een professionele renner en ik denk dat het zo eerlijk is”, klinkt het.