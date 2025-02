Visma Lease a Bike in alle staten: Ploegleider doet ferme uithaal naar de UCI

De eerste etappe van de Ronde van de Algarve draaide uit op een sisser. Het peloton koos de verkeerde weg en zat plots naast het parcours in de laatste rechte lijn.

Het had een massasprint moeten worden, maar het leverde uiteindelijk knullige beelden op. Het peloton zat in de slotkilometer plots op de verkeerde weg, waar het publiek stond.

Bij Visma Lease a Bike kunnen ze er alvast niet mee lachen. Zeker omdat het een zoveelste incident is al dit seizoen, na onder andere wagens op het parcours van de Ster van Bessèges.

“De organisatie is daarvoor verantwoordelijk, maar zeker ook de UCI. Commissarissen van de UCI rijden voor de koers uit en ze maken zich drukker over de afleiding dan een goede finish, blijkbaar”, zei ploegleider Arthur van Dongen bij Indeleiderstrui.

“Heel triest. Echt een blamage voor de wielersport. Nogmaals: de UCI mag zich dit aanrekenen, want ze hebben de wielersport in een heel slecht daglicht gezet. Als je zo'n sport probeert te verkopen, lukt dat natuurlijk aan niemand.”

Van Dongen schaamde zich dat dit anno 2025 nog allemaal kan gebeuren. Het zou nooit mogen het geval zijn, voor de veiligheid alleen al. Stel je voor dat een renner in deze finale zwaar ten val kwam.

“Ik begreep van Wout dat hij op 400 meter van de meet zat waar hij moest zitten, maar toen wel in de gaten had dat het niet klopte. Toen heeft hij wijselijk zijn benen stilgehouden, want het is een wonder dat dit goed gaat: steken er mensen met een hond of dergelijke over, dan gaat het helemaal fout. Gelukkig is er niemand gevallen, want dan zou het helemaal een ramp zijn.”