"Waren jullie verrast?" Tadej Pogacar doet verhaal van 'vreemde overwinning' in UAE Tour

De eerste bergrit van het seizoen werd gewonnen door Tadej Pogacar. Op zich niets bijzonders, al was de manier waarop toch anders dan verwacht.

Tadej Pogacar toonde in de bergetappe in de UAE Tour dat hij perfect in vorm zit. Hij was op de Jebel Jais sterker, maar vooral ook slimmer dan de rest.

Het was vreemd opkijken toen de Sloveen op goed 16 kilometer van het einde zijn ploeg het werk bleef doen, maar Pogacar zelf op de twintigste plek bleef rijden.

Grote baas Mauro Gianetti was alvast blij met de zege, zeker omdat dit voor de sponsor heel erg belangrijk is. “Waren jullie verrast? Ik niet”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Het was precies zo afgesproken, maar Pogacar schrok dat hij het nog eens moest uitleggen achteraf. “Iedereen die naar deze koers kijkt, weet dat toch?”, reageerde de wereldkampioen. “Iedereen die deze race kent, weet dat dit een winderige klim is. De jongens die op kop zitten, zien het meeste af. Hoe dieper je in de groep zit, hoe makkelijker het is.”

Geen slechte benen dus of de andere renners doen geloven dat het maar niet wilde lukken voor hem. "We wilden niet alle verantwoordelijkheid dragen. De rest mocht ook iets doen. Deacthlon-AG2R en Lotto zagen er ook sterk uit”, besloot Gianetti.