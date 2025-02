Arnaud De Lie onthult in welke klassieker hij absoluut wil scoren: "Is speciaal geworden voor mij"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Arnaud De Lie is al aan zijn vierde seizoen bij de profs bezig. De kopman van Lotto wil dit voorjaar vooral één klassieker absoluut winnen.

Met een ritzege in de Ster van Bessèges won Arnaud De Lie al één keer dit jaar, daar probeert hij in de Ronde van de Algarve nog een zege bij te doen. Want vanaf volgende week gaat het klassieke voorjaar al van start.

De Lie wil het dit voorjaar ook anders aanpakken dan de voorbije jaren en heeft dan ook geleerd uit zijn fouten. "Dat ik kalm moet blijven wanneer er iets slechts gebeurt. Als het niet loopt, kan je toch niets meer doen en moet je het accepteren", zegt hij bij WielerFlits.

En De Lie heeft ook geleerd dat hij minder op emotie moet rijden, maar meer met zijn hoofd. Koersen gaat namelijk niet over mooie momenten, maar over overwinningen. En dat wordt in de klassiekers belangrijk.

Omloop Het Nieuwsblad belangrijkste koers voor De Lie

De Lie wil vooral scoren in één klassieker: de Omloop Het Nieuwsblad. In 2023 werd De Lie bij zijn debuut in de Omloop meteen tweede, vorig jaar moest hij tevreden zijn met de tiende plaats. Bij zijn derde deelname wil De Lie wel winnen.

"Daar heb ik al de meeste ervaring van de laatste jaren en daar weet ik dat ik kan winnen. Het is echt een speciale koers geworden voor mij", zegt de Belgische kampioen nog. Afspraak op 1 maart.