Ine Beyen brengt aangrijpende getuigenis over miskraam: "In paniek geraakt"

Voormalig profrenster Ine Beyen is nu aan de slag als analiste. Ze vertelde bij Gert Verhulst over haar miskraam.

Ine Beyen was donderdagavond te gast bij ‘De tafel van Gert’. Daar vertelde ze heel openhartig en aangrijpend over haar miskraam bij haar eerste zwangerschap.

“Dan ga je naar de gynaecoloog en denk je dat je gaat buitenkomen met een echo, en ik ging er buiten met een afspraak voor een curettage. Dat was één van de donkerste weken uit mijn leven”, klonk het.

De curettage werd uitgevoerd om het embryo weg te nemen. “Ik ging voor de eerste keer mama worden, ik had geen vertrouwen meer in mijn eigen lichaam. Die curettage zelf verliep heel slecht, ik had er slechte ervaringen mee, ik ben erdoor in paniek geraakt.”

Volgens Beyen had ze op dat moment niet de mensen rond zich die ze echt nodig had. Net toen ze weer in het openbaar verscheen kreeg ze een nieuwe dreun te verwerken.

“Ik herinner me dat ik een paar weken thuis bleef en met een van mijn vriendinnen naar buiten ging, omdat ik het weer zag zitten. Een vrouw sprak me aan in de winkel: ‘Gaat het al een beetje met jou?’ Dat bleek een vrouw te zijn die bij mijn curettage aanwezig was. Toen ging ik terug naar af, dat kwam allemaal opnieuw binnen.”